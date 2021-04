La presse étrangère affirme que le PSG serait en très bonne position pour recruter Agüero libre de tout contrat.

Le PSG veut du mouvement en attaque pour la saison prochaine alors qu’on ne sait toujours pas quel sort sera réservé à Icardi qui semble vouloir revenir en Italie et qui ne sera pas retenu si une belle offre est formulée. Le PSG s’active pour tenter de trouver des stars en attaque.

Une nouvelle expérience

Et selon la presse étrangère, le PSG serait très bien avancé pour faire signer l’attaquant argentin de Manchester City. Le joueur sera en fin de contrat en juin et pourra donc bouger sans coûter le moindre centime. Il veut vivre une nouvelle expérience et le PSG pourrait lui proposer un beau contrat.