Le PSG serait en quête d’un nouveau gardien pour la saison prochaine, mais ce serait une bien mauvaise idée.

Beaucoup de choses circulent au sujet du PSG la saison prochaine, mais ce qui peut surprendre le plus c’est que le nom de Leonardo est souvent associé à la recherche d’un nouveau gardien. On a beaucoup parlé de Donnarumma et on parle désormais régulièrement de Onana.

Pas un vrai besoin

Le PSG va avoir besoin de faire de gros investissements cet été pour franchir un nouveau cap, mais la recherche d’un gardien est bien loin d’être une priorité. Le PSG a Navas qui fait largement le travail et il serait fou de faire un gros investissement pour ce poste.