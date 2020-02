Neymar pourrait chercher à avoir une influence sur le prochain marché des transferts et il apprécie beaucoup Sancho.

Neymar semble avoir totalement changé d’opinion en quelques mois. Le Brésilien se sent désormais pleinement impliqué dans le projet parisien et ses proches assurent qu’il n’a plus envie de partir. Il pourrait même pousser pour avoir une influence sur le prochain mercato.

Il apprécie Sancho

Et certaines rumeurs commencent à circuler autour de son admiration pour le potentiel du joueur de Dortmund, Jadon Sancho. Le Brésilien sait que Leonardo suit de très près les performances du joueur de Dortmund et il pourrait beaucoup apprécier de jouer à ses côtés.