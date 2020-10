Paris ne pourra sans doute pas prolonger à la fois Neymar et Mbappé, il va falloir faire un choix.

Le PSG est confronté aux fins proches des contrats de Mbappé et de Neymar. Idéalement, il faudrait prolonger les deux joueurs, mais cela ne devrait pas être possible financièrement. Il va donc falloir faire un choix et il ne sera pas simple, car il faut naviguer entre les envies et la faisabilité.

Plus facile pour Neymar ?

Paris aimerait en priorité prolonger Mbappé, mais ce ne sera pas le plus simple. Le jeune attaquant peut avoir des contrats de folie et des challenges de premier plan à l’étranger. Pour Neymar cela pourrait être plus simple, car peu de clubs peuvent lui offrir ce que Paris lui donne.