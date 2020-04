Si Mourinho est contraint de vendre Harry Kane il ne serait pas contre le fait de le proposer au PSG.

José Mourinho sait très bien qu’il aura du mal à conserver Harry Kane contre son gré si l’attaquant international anglais a pris la décision de prendre son envol et de vivre une nouvelle expérience. Il pourrait être vendu pour plus de 150 millions d’euros et Mourinho ne le retiendra pas.

Pas vendu en Angleterre

Mais le technicien portugais ne veut pas renforcer la concurrence directe et refuse donc de le vendre à un autre club de Premier League. C’est la raison pour laquelle il aurait soufflé à ses dirigeants la possibilité de proposer Kane au PSG qui est l’un des rares clubs à pouvoir le payer.