Avec seulement un an de contrat, Ousmane Dembelé pourrait être poussé vers la sortie pour une somme raisonnable.

Le PSG suit de très près tout ce qui se passe autour de Ousmane Dembelé. Le jeune champion du monde n’a plus qu’un an de contrat et il n’est pas pressé de prolonger son contrat. S’il ne signe rien très rapidement, il sera mis sur la liste des transferts, mais à quel prix ?

Vendu s’il ne prolonge pas

Impossible de récupérer les 135 millions d’euros bonus compris qui ont été mis sur lui. Il sera vendu nettement moins cher compte tenu de la proximité de la fin de son contrat. Le PSG pourrait tenter de l’avoir pour moins de 60 millions d’euros. Même à un an de la fin de son contrat, cela serait une très belle affaire.