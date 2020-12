Le PSG a longtemps insisté pour recruter Leo Messi et cela pourrait bien finir par avoir un impact positif.

On parle de plus en plus de la venue de Leo Messi au PSG, mais l’intérêt des dirigeants parisiens pour l’Argentin ne date pas d’hier. Des représentants du PSG ont contacté les proches de Messi depuis maintenant plusieurs années et le joueur ne l’oublie pas.

Paris a bien fait d’insister

Le PSG a été le seul club à s’activer quand Messi était encore sous contrat. Paris était prêt à payer une indemnité de transfert colossale pour le faire venir et cette insistance pourrait finir par payer. Leo Messi commence à se faire à l’idée et il pourrait bien débarquer libre en juin.