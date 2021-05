Tous les signaux laissent penser que Messi se rapproche chaque jour un peu plus du Paris Saint-Germain.

Le PSG pourrait bien boucler l’un des plus gros coups du marché des transferts à venir avec Leo Messi. Plus le temps passe et plus le joueur argentin semble se rapprocher de la capitale. Les offres de prolongations ne l’ont pas convaincu tout comme l’incertitude qui règne en Espagne.

Une folie

La presse espagnole semble persuadée qu’il portera bien le maillot du PSG la saison prochaine même si le club parisien va devoir faire un effort de folie pour le faire signer puisqu’il demande toujours un contrat impressionnant. Mais avouons que ce serait une folie de le voir sous le maillot parisien.