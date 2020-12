Paris peut-il réunir les trois stars dans son équipe la saison prochaine ? Ce ne sera pas simple, mais rien n’est impossible.

Le PSG va donc se lancer dans l’opération Messi lors de la prochaine intersaison. Le joueur argentin sera libre de tout contrat et les mots de Neymar à son encontre après le match contre Manchester United ne laissent pas de place au doute. Mais avoir Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe c’est possible ?

100 millions par an ?

Le PSG fait de grosses économies depuis quelques mois, mais avoir ces trois joueurs réunis ferait gonfler la masse salariale. Le salaire de ces trois joueurs pourrait coûter plus de 100 millions d’euros par an. Pour respecter les règles du fair-play financier, il va sans doute falloir trouver des astuces.