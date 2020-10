Si Camavinga poursuit sur cette lancée, le montant de sa vente pourrait encore franchir un cap.

Leonardo n’était pas prêt à mettre 70 millions d’euros sur Camavinga cet été notamment parce que le PSG n’avait pas les moyens d’aligner une telle somme. Mais le milieu de terrain rennais est bien sa priorité pour la saison prochaine. Le problème est que son prix pourrait encore flamber.

Il peut approcher les 100 millions

Excellent avec Rennes et avec l’équipe de France, Camavinga marque les esprits et alerte l’Europe entière. À tel point que le prix pourrait encore grimper si les meilleurs clubs du monde se battent pour le faire signer. Voir Camavinga bouger pour une somme proche de 100 millions ne serait plus une surprise.