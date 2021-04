Si Mbappé refuse de prolonger son contrat alors il pourrait bien se retrouver sur le marché des transferts cet été.

Mbappé avait pris la décision de ne pas animer le marché des transferts cet été. Mais Paris ne l’entend pas de cette oreille. Si le joueur ne prolonge pas rapidement son contrat, le PSG sera contraint d’être à l’écoute des offres de transfert pour ne pas courir le risque de le perdre dans un an à la fin de son contrat.

Il rechigne à prolonger ?

Et Mbappé traîne des pieds pour signer un nouveau contrat ce qui réveille forcément l’intérêt de certains clubs qui ne manquent pas de moyens financiers. L’hypothèse d’un départ lors de la prochaine fenêtre des transferts devient de plus en plus probable au fil du temps.