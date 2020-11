Leonardo va être très attentif à certains joueurs en fin de contrat au mois de juin prochain.

Il semble clair que le PSG fait attention à ses dépenses et ne pourra sans doute pas faire feu de tout bois l’été prochain non plus. Le club parisien va surveiller ses comptes et pourrait donc tenter de faire quelques jolis coups à bas prix pour ne pas mettre les finances dans le rouge.

Un beau contrat ?

C’est notamment dans cette optique que Leonardo s’intéresse de très près à la piste de Wijnaldum. Le joueur néerlandais de Liverpool présente le très gros avantage d’être libre de tout contrat en fin de saison. Il ne manque pas de propositions, mais Leonardo pourrait lui offrir un beau contrat.