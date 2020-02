Leonardo s’intéresse de très près au profil de Sandro Tonali et un prix a été fixé pour le jeune milieu de terrain.

Leonardo suit de nombreux joueurs pour la saison prochaine et il cherche notamment des éléments avec de gros potentiels qui pourraient exploser dans les années à venir. Pour cela, il a repéré le joueur de Brescia, Sandro Tonali qu’il tente déjà de convaincre depuis quelques semaines.

Tarif fixé

Mais il est loin d’être le seul sur le coup puisque la Juventus et l’Inter Milan sont également sur les rangs. Les dirigeants de Brescia se frottent les mains et pourraient profiter de la situation pour demander plus de 50 millions d’euros pour ce transfert. Un tarif acceptable ?