Selon la presse espagnole, Leonardo serait en embuscade si une possibilité se présente pour Dembelé.

Ousmane Dembelé a vécu un peu les montagnes russes ces derniers mois. Souvent critiqué, le joueur est désormais devenu l’un des meilleurs du monde à son poste et s’est imposé comme un élément incontournable de la formation espagnole. Mais il n’a désormais plus qu’un an de contrat.

En embuscade

Ses dirigeants veulent absolument le convaincre de prolonger, mais son avenir reste incertain. La presse espagnole assure que Leonardo garde dans un coin de la tête la possibilité de faire signer Dembelé. Surtout que ce dernier est très proche de Mbappé et que cela pourrait faciliter la prolongation de l’attaquant.