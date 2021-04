Le PSG est décidé à conserver Kean la saison prochaine, mais la venue de la Juventus commence à faire monter les prix.

Le PSG semble bien décidé à conserver Moïse Kean la saison prochaine. Prêté par Everton, le jeune international italien a prouvé qu’il avait sa place au PSG et serait décidé à rester sous les ordres de Pochettino la saison prochaine. Mais il va falloir trouver un accord avec Everton puisqu’aucune option d’achat n’a été intégrée.

Le prix grimpe

Et cela pourrait être de plus en plus compliqué puisque le joueur est sur les tablettes de la Juventus Turin qui aimerait en faire une des stars de son prochain recrutement. Everton se fritte les mains et demande désormais 50 millions pour ce transfert. Une somme que Leonardo ne veut pas payer.