Selon certaines sources, Leonardo serait déjà sur le coup pour tenter de faire signer Paul Pogba.

Ce n’est plus un secret, Leonardo voudrait faire signer un milieu de terrain de premier plan pour changer le cœur de l’équipe et le nom de Paul Pogba a refait surface depuis quelques jours. Il est vrai que le champion du monde est désireux de se relancer et de quitter Manchester United.

Négociations actives ?

Il est dans une période compliquée et sait que les mois qui viennent vont être très importants notamment dans l’optique de l’Euro. Selon certaines sources, les négociations seraient déjà actives entre l’agent du joueur, Mino Raiola, et Leonardo pour un transfert en janvier.