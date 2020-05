Leonardo n’a plus grand-chose à faire pour boucler le transfert de Paqueta. Le joueur attend un signe.

Depuis plusieurs mois, Leonardo pense au recrutement de Lucas Paqueta qu’il avait fait venir au Milan AC quand il s’occupait du club italien. Le milieu de terrain brésilien n’a pas encore pris la dimension que son potentiel laissait entrevoir, mais Leonardo croit encore en lui.

Faire baisser son prix

Et en cas de départ, Paqueta ne veut pas entendre parler d’une autre destination que le PSG. Il fait de Paris sa grande priorité et n’attend plus qu’un signe de Leonardo pour boucler ses valises. Le directeur sportif brésilien veut néanmoins poursuivre les négociations avec Milan pour faire baisser son prix.