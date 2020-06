La signature définitive de Icardi pourrait bien être une grosse mise de pression sur Thomas Tuchel.

Quel sera l’avenir de Thomas Tuchel ? Difficile de répondre à cette question aujourd’hui. Il y a encore quelques semaines, le technicien allemand semblait totalement condamné et des contacts avaient été pris avec d’autres entraîneurs. Mais la crise est passée par là.

Des garanties ?

Tuchel semblait parti pour faire un an de plus, mais la levée de l’option de Icardi est un signe fort. L’attaquant argentin n’est pas vraiment dans les petits papiers de Tuchel et ce dernier n’aurait pas apprécié de voir Leonardo le faire signer. Par ailleurs, pour convaincre Icardi, il a sans doute fallu lui donner des garanties sur un possible départ de Tuchel…