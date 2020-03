Leonardo fait de Koulibaly sa grande priorité et il lance déjà les grandes manœuvres pour lui.

Même dans cette période compliquée, le PSG doit penser à l’avenir et au marché des transferts. Leonardo a déjà des priorités pour l’été prochain et il lance les grandes manœuvres notamment pour la défense puisqu’il veut absolument recruter l’un des meilleurs défenseurs du monde.

Il lance les grandes manœuvres

Sa grande priorité reste Kalidou Koulibaly qui a de grandes chances de quitter le Napoli l’été prochain. Le joueur plaît beaucoup à Leonardo et le directeur sportif veut faire le maximum pour convaincre le joueur et son entourage que le PSG est la meilleure solution. Il pourrait lui proposer un salaire proche de 10 millions par an.