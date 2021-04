Leonardo est persuadé qu’il faut recruter sur le côté droit de la défense cet été et il a déjà une idée.

Il se confirme que Leonardo veut absolument recruter un latéral droit de premier plan pour la saison prochaine. Il regarde plusieurs joueurs, mais pourrait bien relancer une piste qui a déjà été creusée en vain il y a quelques mois. Il devrait logiquement s’activer pour le joueur du Betis Séville, Emerson.

Environ 15 millions ?

Paris se pose de plus en plus de questions sur ce qu’il doit faire de Florenzi en juin et Emerson pourrait bien ne pas coûter plus de 15 millions d’euros. D’autres clubs sont également sur les rangs puisque le joueur est dans le viseur de Leverkusen, mais le PSG a largement les moyens de rivaliser.