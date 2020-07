Leonardo est passé à l’action pour un joueur qui est une priorité pour lui depuis de nombreux mois.

Le PSG cherche des renforts au milieu de terrain pour la saison prochaine et depuis son retour dans les bureaux de la formation parisienne, Leonardo suit de très près les performances de Sergej Milinkovic-Savic qui porte le maillot de la Lazio Rome et qui pourrait bouger.

Manchester United sur les rangs

Le joueur est une priorité pour Leonardo et une première offre à hauteur de 60 millions d’euros a bien été formulée pour lui. Le club italien en attend 20 de plus et ne souhaiterait pas négocier cette indemnité à la baisse. Manchester United est également très intéressé.