Manchester City serait désormais hors course pour le transfert de Leo Messi et Leonardo pourrait donc être seul.

On a beaucoup parlé de la venue de Leo Messi au cours des derniers mois, mais on assure désormais que le joueur serait nettement plus proche de prolonger. Quoi qu’il en soit, il n’a pas encore fait de choix définitif et cela a un impact sur l’intérêt de certains clubs à l’image de Manchester City.

Il pourrait prolonger

Le club anglais est lassé de ne pas connaître précisément les intentions du joueur et pourrait bien jeter l’éponge. Leonardo serait donc tout seul sur ce transfert, mais le directeur sportif brésilien sait bien que la possibilité de voir le joueur prolonger son bail est chaque jour un peu plus grande.