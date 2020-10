Leonardo ne peut plus perdre de temps et doit s’activer pour convaincre Neymar et Mbappé.

Après une fin de marché des transferts réussie, Leonardo n’est pas encore en vacances, loin de là. Le directeur sportif brésilien se retrouve face à deux de ses plus gros défis : les contrats de Neymar et de Mbappé. Les joueurs sont liés jusqu’en 2022 et n’auront donc plus qu’un an de contrat en juin.

Il n’a pas le choix

Impossible de rester sans rien faire jusque là puisque leur valeur marchande aura déjà chuté en fin de saison et la perspective de les voir partir libre en 2022 sera à portée de main. Leonardo n’a pas le choix, il doit faire vite et tout mettre en œuvre pour les convaincre de prolonger.