Si N’Golo Kanté se retrouve sur le marché des transferts, Leonardo ne doit pas laisser passer cette opportunité.

Il se dit de plus en plus que N’Golo Kanté pourrait bien changer d’air lors du prochain marché des transferts. Chelsea pourrait accepter une offre de 80 millions d’euros pour son milieu de terrain champion du monde. Les géants espagnols sont déjà sur le coup et prêts à faire une offre.

Un profil parfait

Mais Leonardo doit rester très attentif pour ce transfert. Paris s’est déjà penché sur le transfert de Kanté l’été dernier et avait ouvert des discussions avec le joueur. Il présente un profil parfait pour renforcer le PSG au milieu de terrain et pourrait être la recrue phare de l’été.