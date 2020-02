Si Leonardo veut préparer la saison prochaine, trouver un véritable récupérateur de métier devrait être une priorité.

On parle beaucoup de l’attaque et de la défense pour la saison prochaine, mais Leonardo va aussi devoir se pencher sur le milieu de terrain e t plus précisément sur le poste de récupérateur. Gana Gueye souffle le chaud et le froid et Paris manque de profils de véritables récupérateurs.

Des profils rares

Certains joueurs jouent les utilités à ce poste, mais Leonardo doit absolument trouver un récupérateur de métier. Le nom de N’Golo Kanté devrait circuler une fois de plus, mais le joueur de Chelsea aurait d’autres projets pour la saison prochaine. Les profils de ce type sont rares.