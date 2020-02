Le retour de Leonardo au PSG pourrait bien avoir tout changé pour l’avenir de Leonardo.

Neymar a bien pensé à quitter le PSG l’été dernier et des questions sont encore posées sur son avenir. Mais les proches du joueur laissent entendre un peu partout que l’attaquant brésilien se sent désormais parfaitement bien et qu’il ne serait pas contre le fait de rester.

Leonardo change tout

C’est bien Leonardo qui a tout changé. Le directeur sportif brésilien a calmé les ardeurs de sa star en faisant preuve de grandes ambitions et en faisant notamment signer des renforts comme Icardi et Navas l’été dernier. Neymar est rassuré et cela pourrait bien tout changer pour son avenir.