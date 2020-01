Leonardo aimerait boucler le transfert de Paqueta, mais il sait qu’il n’est pas suivi par Tuchel pour cette piste.

Leonardo travaille depuis de longs mois sur la piste de Lucas Paqueta qu’il apprécie fortement et qu’il avait fait venir au Milan AC. Le milieu de terrain brésilien pourrait être disponible pour une somme d’environ 30 millions d’euros, mais Leonardo hésite à faire une offre.

Changer d’entraîneur avant ?

En effet, le directeur sportif sait que Tuchel n’est pas très chaud pour cette piste et il ne veut pas faire venir Paqueta pour rien. Tuchel et Leonardo ne sont pas souvent sur la même longueur d’onde et Leonardo pourrait attendre de changer d’entraîneur avant de relancer Paqueta.