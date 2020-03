Leonardo cherche un attaquant et pense à Paulo Dybala. Mais la Juve pourrait lui faire une grosse offre.

Leonardo doit penser à des plans B pour sa ligne offensive. Cavani va partir et il pourrait en être de même pour Mauro Icardi qui pourrait bien ne pas rester à l’issue de son prêt. Il faut donc trouver une star en attaque et Leonardo travaille depuis de longs mois sur la piste de Dybala.

Un gros salaire

Mais l’Argentin s’est fait une place dans l’effectif de la Juve et les Turinois ne veulent plus entendre parler de son départ. Dybala aurait même reçu une très belle offre de prolongation avec un salaire de 10 millions d’euros par an. Leonardo est-il déjà battu ?