Le PSG a toutes les raisons de se pencher sur le transfert de Ousmane Dembelé qui refuse toujours de prolonger.

Le PSG cherche par tous les moyens à convaincre Mbappé de prolonger. Ce n’est pas simple, mais l’attaquant champion du monde veut autour de lui des joueurs de premier plan pour poursuivre sa progression et viser des trophées dans toutes les compétitions. ON peut le comprendre.

Proche de Mbappé

Un transfert pourrait à la fois faire plaisir au joueur et renforcer l’équipe, celui de Ousmane Dembelé. Ce dernier est très proche de Mbappé et refuse pour le moment de prolonger son contrat. Il pourrait être une très bonne opportunité sur le marché des transferts et apprécie beaucoup le PSG.