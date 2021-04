Si Mbappé devait partir en fin de saison, Harry Kane pourrait bien être la recrue idéale pour le remplacer.

On ne sait toujours pas ce que fera Mbappé la saison prochaine. Le joueur n’a pas encore donné son accord pour une prolongation et de nombreuses questions se posent au sujet de son avenir. Mais les dirigeants doivent tout prévoir et notamment le fait de le remplacer s’il devait partir.

La recrue idéale ?

Il faudra alors recruter une star mondiale offensive et les opportunités seront sans doute rares. On parle en Angleterre de plus en plus du possible départ de Harry Kane en fin de saison puisque le joueur voudrait vivre une nouvelle expérience. S’il est disponible et si Mbappé part, il pourrait être la recrue idéale.