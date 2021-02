Il ne faut sans doute pas s’inquiéter d’un transfert de Mbappé cet été. Personne n’a les moyens de se le payer.

On parle toujours d’un possible transfert de Mbappé pour le mois de juin prochain. Il est vrai que le joueur n’aura alors plus qu’un an de contrat avec la formation parisienne, mais toutes les conditions ne semblent pas réunies pour le voir partir. Même avec une seule année de contrat, le PSG ne bradera pas.

Personne ne peut payer

Pour se payer Mbappé, il faudra mettre au moins 150 millions d’euros sur la table et compte tenu de la crise financière traversée par tous les grands clubs européens, personne ne sera sans doute en mesure de faire un transfert à un tel nouveau lors de la prochaine intersaison.