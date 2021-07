Mbappé pourrait bien signer une prolongation courte de son contrat avec le PSG pour avoir une porte de sortie en 2022.

La presse espagnole commence à comprendre que Mbappé ne bougera pas cet été. Ce n’est pas la volonté du joueur, ni celle du PSG. Il convient néanmoins de trouver un accord rapidement pour que Mbappé ne parte pas librement en juin 2022 et c’est ce qui est sur le point d’être trouvé.

Prolonger d’un an ?

Les journaux espagnols affirment que le joueur pourrait prolonger son bail au moins jusqu’en 2023. Une prolongation d’un an qui pourrait faire les affaires de tout le monde et offrir la possibilité à Mbappé de rester un an de plus avant de partir en 2022 et de rapporter une belle somme au PSG.