Tout le monde pense que le transfert de Cavani est déjà quasiment bouclé, mais c’est loin d’être le cas.

On parle beaucoup d’un départ de Edinson Cavani dès le mois de janvier et tout serait déjà calé pour qu’il puisse rejoindre l’Atlético Madrid. Mais tout n’est sans doute pas aussi simple. Le salaire du joueur est de plus de 18 millions d’euros par an et il est hors de portée des finances espagnoles.

Une grosse dépense

Sauf en cas de départ majeur. Cavani n’a plus que six mois de contrat avec le PSG, mais on le voit mal s’asseoir sur ces derniers mois de salaire. Sans oublier que l’Atlético devrait verser une indemnité de transfert en cas de mouvement en janvier. Une dépense qui fait hésiter les Colchoneros.