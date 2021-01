La presse espagnole insiste toujours pour le PSG et Ramos. Sans doute parce que Paris est le seul club au monde à pouvoir lui donner l’argent qu’il demande.

Le PSG est souvent cité parmi les destinations possibles pour Sergio Ramos qui ne trouve toujours pas d’accord pour la prolongation de son contrat. Le défenseur central espagnol est bien conscient qu’il s’agit de son dernier contrat et il veut qu’il soit le plus gros possible.

Il veut un très gros salaire

Il veut conserver un très gros salaire qui ne lui est pas encore offert. C’est pour cette raison que le PSG est souvent cité, car le leader du championnat de France est l’un des rares à pouvoir payer Ramis aussi cher qu’il le souhaite. Mais les Parisiens ont-ils vraiment intérêt à le faire ?