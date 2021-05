Si Pogba décide de changer d’air au prochain marché des transferts, seul le PSG serait en mesure de se l’offrir.

La presse anglaise commence à s’inquiéter de l’avenir de Paul Pogba. Le joueur de l’équipe de France et de Manchester United n’a toujours pas prolongé son bail et il ne lui reste qu’un an d’engagement. Il veut profiter de cette situation et Manchester United aimerait bien le prolonger.

Seul le PSG…

Mais la presse anglaise affirme que l’agent du joueur, Mino Raiola, demande des conditions totalement hors marché pour prolonger le joueur. Aujourd’hui selon les journaux, seul le PSG serait en mesure d’offrir au joueur un tel salaire tout en payant une indemnité de transfert.