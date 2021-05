Le PSG a besoin d’un latéral de haut niveau et certains voient Serge Aurier comme le meilleur rapport qualité-prix.

Les dirigeants parisiens ont donc pris la décision de ne pas conserver Florenzi. Le défenseur italien a fait quelques belles apparitions, mais ses problèmes défensifs ont été trop nombreux et ont parfois coûté cher au club de la Capitale. Trouver un latéral est donc une priorité pour Leonardo.

Cela ne fait pas rêver tout le monde

Mais il va falloir trouver le bon rapport qualité-prix et c’est pour cette raison que le nom de Serge Aurier circule. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec Tottenham et pourrait bouger pour moins de 12 millions d’euros. Une piste qui ne fait pas rêver tout le monde compte tenu du passif du joueur avec Paris.