Le PSG serait bien sur les rangs pour un transfert de Theo Hernandez et cela pourrait être le meilleur coup pour le poste de latéral.

Il semble se confirmer que le PSG va bien recruter un défenseur latéral gauche de premier plan pour compenser le départ de Kurzawa à la fin de son contrat. On parle beaucoup de Alex Telles qui pourrait coûter près de 30 millions d’euros alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat.

City sur les rangs

Mais une autre piste est nettement plus séduisante. Le PSG est bien sur les rangs pour un transfert du défenseur français du Milan AC, Theo Hernandez. Il pourrait coûter nettement plus cher puisqu’on parle de plus de 50 millions d’euros et Manchester City est notamment sur les rangs.