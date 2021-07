Le PSG a fait tous les efforts possibles pour avoir Hakimi et il pourrait bien être l’une. Des grandes recrues de la saison.

On sait depuis longtemps que le PSG a de grosses faiblesses pour les postes de latéraux et il faut reconnaître que Leonardo a été très réactif dès l’ouverture du marché des transferts pour combler ce déficit. Paris est donc allé chercher Hakimi quitte à payer très cher pour le libérer de son contrat avec l’Inter.

Le meilleur

Mais, mêle à plus de 60 millions d’euros, l’international marocain était sans doute la plus belle opportunité possible sur ce marché des transferts. C’est sans conteste l’un des meilleurs latéraux dans le monde en ce moment et il pourrait bien transformer Paris la saison prochaine.