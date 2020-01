En ouvrant la porte pour Cavani, Leonardo a réveillé l’intérêt de nombreuses formations européennes.

Dans les dernières heures du marché des transferts hivernal, cela pourrait bien être le feu pour Edinson Cavani. Le joueur est déjà d’accord avec l’Atlético de Madrid qu’il espère rejoindre le plus rapidement possible et donc en janvier. Mais Leonardo lui a ouvert la porte et cela pourrait changer beaucoup de choses.

Une concurrence de plus en plus forte

De nombreux clubs s’activent désormais en sachant qu’il est possible que Cavani parte avant la fin du mois. De nombreuses offres arrivent et pourraient bien tout changer. L’Atlético garde la main pour le moment, mais la concurrence vive pourrait bien changer la donne.