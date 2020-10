Paris cherche une touche technique au milieu de terrain et le profil de Eriksen pourrait bien être parfait.

Il est de plus en plus clair que le PSG manque de créativité au milieu de terrain et cela s’est vraiment vu en Ligue des champions contre Manchester United. Leonardo était déjà conscient de ce manque cet été et il voulait apporter plus de retouches à son milieu de terrain.

Le bon joueur ?

Il n’a pas réussi à le faire, mais pourrait tenter de rectifier le tir lors du mercato hivernal. Cet été il a bien approché l’Inter Milan pour parler de la situation de Christian Eriksen. Il devrait retenter sa chance en janvier, car le Danois a le profil pour apporter la touche technique qui manque.