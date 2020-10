Leonardo a déjà une idée très claire de sa priorité pour l’été prochain et devrait tout faire pour recruter Camavinga.

Leonardo a bien tenté sa chance pour recruter Camavinga cet été, mais c’était mission totalement impossible. Le Stade Rennais a des moyens financiers de premier plan et n’était pas obligé de le vendre. Le joueur, lui non plus, ne semblait pas décidé à faire ses valises.

La priorité de l’été prochain

Impossible pour le PSG de mettre 70 millions d’euros sur la table cet été, mais ce sera sans doute différent dans un an. Le milieu de terrain du Stade Rennais et de l’équipe de France a toutes les chances d’être la grande priorité de recrutement du PSG à l’été 2021.