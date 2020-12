La presse espagnole commence à penser que Mbappé n’a aucune intention de bouger et qu’il se sert de l’intérêt qu’il suscite pour obtenir le meilleur salaire.

Nombreux sont ceux qui pensaient que Mbappé et Zidane seraient réunis la saison prochaine. Mais c’est encore loin d’être acté. Le PSG fait actuellement tout son possible pour convaincre son champion du monde de prolonger son contrat et les négociations se passent très bien.

Il ne veut pas bouger ?

À tel point que la presse espagnole, et notamment Don Balon, commence à dénoncer une stratégie du joueur français. Mbappé se servirait des intérêts des formations étrangères dans l’optique d’obtenir les meilleures conditions possibles pour sa prolongation, mais n’aurait aucune intention de bouger.