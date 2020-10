La décision de ne pas prolonger Thiago Silva l’été dernier pourrait bien être la plus grosse erreur de Leonardo.

Des choix forts ont été faits lors du dernier marché des transferts et notamment celui de ne pas prolonger le contrat de Thiago Silva en raison de son âge. Leonardo a bien tenté de faire machine arrière dans les dernières heures du marché, mais c’était déjà trop tard.

Une vraie erreur

Après quelques semaines de recul, on peut se demander si ce n’est pas la plus grosse erreur qui a été faite par Leonardo. Le PSG reste en recherche d’un défenseur central et aurait bien besoin d’un joueur avec l’expérience du Brésilien. Comme le disait récemment Pierre Ménès, c’est peut-être « la connerie de l’année »…