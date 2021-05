Le PSG veut un renfort de premier plan au milieu de terrain et la priorité de Leonardo semble bien être Camavinga.

Leonardo va devoir s’activer sur plusieurs fronts pour le prochain marché des transferts. Il va devoir au moins trouver un joueur dans chaque ligne pour renforcer l’équipe, mais il semble bien vouloir concentrer ses efforts sur le milieu de terrain, secteur où le PSG a eu le plus de difficultés cette année.

Tout dépend du prix

Et le joueur qui fait l’unanimité à Paris est bien Camavinga même s’il a connu quelques mois difficiles depuis ses débuts tonitruants. Le joueur plaît à Leonardo, mais il ne veut pas le payer à n’importe quel prix. Le milieu n’a plus qu’un an de contrat et Leonardo bougera si l’indemnité est raisonnable.