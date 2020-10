Le PSG a déjà contacté Eriksen et le joueur semble désireux de profiter du prochain mercato hivernal.

Il se confirme que les dirigeants du PSG ont bien approché l’Inter Milan dans la dernière ligne droite du marché des transferts pour évoquer la situation de Christian Eriksen. L’international danois peine depuis quelques mois et voit même son temps de jeu se réduire.

Une opportunité à saisir

Paris a demandé un prêt qui ne lui a pas été accordé, mais le joueur songerait de plus en plus à faire ses valises le plus rapidement possible. Ainsi, il pourrait se retrouver sur le marché des transferts lors du mois de janvier et Paris pourrait bien tenter de saisir cette opportunité.