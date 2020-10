Tuchel ne devrait pas résister à une série de mauvais résultats. Leonardo attend un prétexte pour changer de technicien.

Les relations sont de plus en plus tendues entre Tuchel et Leonardo. Le premier reproche désormais au second de ne pas avoir fait un marché des transferts suffisamment important pour avoir les moyens de ses ambitions. On voit mal comment ils pourraient encore travailler un an ensemble.

Encore Allegri ?

À tel point que de nombreux observateurs estiment que Tuchel sera débarqué désormais à la première mauvaise série de résultats. Leonardo attendrait d’avoir une vraie piste sous le coude pour installer un technicien de renom sur le banc. On devrait de nouveau parler d’Allegri.