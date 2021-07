Pogba se voit de plus en plus sous le maillot du PSG, mais il n’est pas pressé et ne mettra pas le feu à Manchester.

Le PSG est bien intéressé par Paul Pogba et le joueur semble de plus en plus convaincu que ce serait la meilleure porte de sortie pour lui. Paris peut lui offrir le même niveau de salaire que Manchester United et de belles perspectives sportives pour la saison prochaine avec des joueurs de premier plan.

Il n’est pas pressé

Mais Pogba n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United et ne mettra pas le feu pour partir. Si un accord peut être trouvé entre les deux clubs, c’est tant mieux. Mais dans le cas contraire, il profitera de sa liberté en juin prochain qui pourrait lui permettre d’obtenir un encore meilleur contrat.