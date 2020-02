Leonardo fait patienter Thiago Silva, mais le défenseur brésilien pourrait bien être tenté de signer ailleurs.

Leonardo semble encore frileux à l’idée de proposer une prolongation de contrat à Thiago Silva. C’est pourtant la priorité du joueur, mais le directeur sportif brésilien voudrait lier cette proposition au parcours du PSG en Ligue des champions. Il ne voudrait donc pas bouger avant la fin du mois d’avril.

Il ne veut pas attendre

Un délai difficile à accepter pour Thiago Silva et ses proches. Le défenseur brésilien peut signer pour un autre club depuis le 1janvier. Il fait du PSG sa priorité, mais sent bien qu’il n’est plus vraiment désiré. Si Leonardo ne bouge pas rapidement, il pourrait bien signer en faveur d’un autre club.