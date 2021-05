Si le PSG veut faire signer Camavinga, il sait déjà qu’il faudra payer plus de 30 millions d’euros.

Le PSG est sur les rangs pour Eduardo Camavinga, mais il est loin d’être le seul. Le jeune milieu de terrain ne manque pas de propositions surtout qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais et qu’il pourra donc partir pour une somme raisonnable. Il y a un an on parlait de 80 millions.

Plusieurs clubs prêts à payer

Il ne partira pas pour ce prix. Le Bayern Munich a déjà affirmé ne pas devoir dépasser les 25 millions, mais il faudra sans doute aller plus haut. Il semble difficile d’imaginer le joueur partir pour moins de 30 millions d’euros même s’il n’a plus qu’un an de contrat. Plusieurs clubs sont prêts à payer cette somme.