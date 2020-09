Leonardo et Tuchel n’ont pas la même vision du marché des transferts et les deux hommes s’opposent sur le mercato.

Le PSG est lancé activement dans son marché des transferts et c’est bien Leonardo qui pilote tout. C’est le directeur sportif brésilien qui veut choisir les prochaines recrues et des points de tension commencent à apparaître avec Thomas Tuchel. Les deux hommes n’ont pas la même vision de la saison et des besoins du club.

Il bloque des transferts

Surtout, Tuchel sait qu’il est menacé et que son avenir reste incertain. Il ne veut pas se voir imposer des recrues qu’il devra ensuite assumer. C’est la raison pour laquelle le technicien allemand s’opposerait à certaines pistes de Leonardo qui sont pourtant quasiment bouclées.